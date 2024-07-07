فحص 1326 مريضا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فحص 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

8 عيادات في القافلة الطبية

وأوضح «مكين»، في بيان، أن القافلة الطبية ضمت 8 عيادات متنوعة تضمنت «أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - جلدية - أسنان - نساء وتنظيم أسرة، معمل طفيليات، أشعة x ray».

أعداد المرضى في القافلة الطبية

وكشف أن أعداد المرضى جاءت كالتالي: «باطنة 257 - أطفال 152 - جراحة 107 - أسنان 165 - عظام 208 - رمد 104 - جلدية 154 - نساء وتنظيم أسرة 179 - 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى - 69 حالة أشعة عادية وموجات صوتية»، بالإضافة إلى فحوصات لـ110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

إقامة ندوات تثقيفية للمواطنين

وأكد وكيل الوزارة علي حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة 33 ندوة تثقيفية، و115 حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.