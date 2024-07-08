التقديم بدأ.. أماكن وتنسيق 25 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني بدء التقديم رسميًا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، أعلنت الوزارة أسمائها وتفاصيل القبول بها.

أماكن 25 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب بيان رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن التقدم في 25 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بدأ عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

وبحسب البيان فإن معلومات المدارس كالتالي:

1-مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية بتنسيق 225 درجة مشترك بنين وبنات.

2-مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في المنيا بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

3-مدرسة إيفر جرو للتكنولوجيا التطبيقية في المنوفية بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

4-مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية في القليوبية بتنسيق 200 درجة بنين فقط.

5-مدرسة السلام للإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في القاهرة بتنسيق 250 درجة مشترك بنين وبنات.

6-مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية في السلام بمحافظة القاهرة بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

7-مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة نصر بالقاهرة بتنسيق 210 درجة مشترك بنين وبنات.

8-مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية في الجيزة بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

9-مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في الجيزة بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

10-مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية في 6 أكتوبر بالجيزة بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

11-مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في 6 أكتوبر بالجيزة بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

12-مدرسة ايفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في 6 أكتوبر بالجيزة بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

13-مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في الإسكندرية بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

14-مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في المنوفية بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

15-مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية في العلمين بمطروح بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

16- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد بتنسيق 230 درجة مشترك بنين وبنات.

17- مدرسة دمياط الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية في دمياط بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

18- مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية في 6 أكتوبر بالجيزة بتنسيق 210 درجة مشترك بنين وبنات.

19- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية في الجيزة بتنسيق 230 درجة مشترك بنين وبنات.

20-مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في قنا بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

21-مدرسة CFC للتكنولوجيا التطبيقية في اسيوط بتنسيق 220 درجة مشترك بنين وبنات.

22-مدرسة ابدأ الوطنية للتكنولوجيا التطبيقية في دمياط بتنسيق 210 درجة بنين فقط

23- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية في الشرقية بتنسيق 200 درجة مشترك بنين وبنات.

24-مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في الشرقية بتنسيق 225 درجة مشترك بنين وبنات.

25-مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية في الشرقية بتنسيق 200 درجة بنين.

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

واشتركت جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عدد من الاشتراكات كان أهمها أن يكون الطالب مصري الجنسية، وحاصل على الشهادة الإعدادية بالتنسيق المحدد لكل مديرية، وأن يكون حاصلًا على 70% من درجات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وحسن السير والسلوك.