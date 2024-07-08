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استقالة عبلة الألفي من عضوية «النواب» بعد اختيارها نائبا لوزير الصحة

كتب:

ولاء نعمة الله
01:16 م | الإثنين 08 يوليو 2024
عبلة الألفي

عبلة الألفي

قدمت النائبة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، استقالتها من عضوية مجلس النواب، اليوم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك على خلفية توليها منصبا تنفيذيا جديدا بالحكومة.

تفاصيل استقالة عبلة الألفي

وحرصت النائبة عبلة الألفي على مصافحة زملائها في المجلس بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ودخلت القاعة الرئيسية للمجلس استعدادا لإعلان استقالتها من مجلس النواب وقبولها.

ويعرض الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء البرنامج الحكومى الجديد أمام مجلس النواب فى الساعة الثانية من ظهر اليوم.

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بقلم ولاء نعمة الله