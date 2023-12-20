 عبلة الألفي: الانتخابات الرئاسية كانت مشهدا حضاريا من الطراز الأول

أشادت الدكتورة عبلة الألفي المشرف على مبادرة الـ«1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، بنتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فوز الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن وقت العملية الانتخابية كان المشهد حضاريًا من الطراز الأول، والشباب أدى دورا مهما في الإقبال على صناديق الاقتراع.

المبادرة الرئاسية الـ1000 يوم

وتابعت المشرف على مبادرة الـ«1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، أن الرئيس السيسي وقت إعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، قال: «أنا هشتغل وهشتغل»، وكانت هذه رسالة لمرحلة مهمة من العمل، والتي سنعمل عليها في مهام عملنا داخل المبادرة الرئاسية الـ1000 يوم.

بناء الأسرة المصرية

وتابعت الدكتورة عبلة الألفي أن الرئيس السيسي بعدما علم بنجاحه في الانتخابات الرئاسية، التقى بمنافسيه، وكان في منتهى الحضارة يناقش كل شيء، موضحة أن مبادرة الـ1000 يوم، هدفها العمل على بناء الأسرة المصرية من خلال التربية السليمة لأطفالنا، لأنهم مستقبل مصر.