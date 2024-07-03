السيرة الذاتية للدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان

أدت الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان، ونشرت وزارة الصحة والسكان السيرة الذاتية للدكتورة عبلة الألفي، وجاءت على النحو التالي:

تتمتع الدكتورة عبلة الألفي، بالعديد من الخبرات العملية، منها عملها خبيرًا في طب حديثي الولادة وطب الأطفال المجتمعي، وشغلت مناصب كثيرة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصحة الكويتية، وكلية الطب بجامعة الكويت والمملكة المتحدة، ومنها أستاذ مساعد لحديثي الولادة، بجامعة الكويت في الفترة من 1988 إلى 1998.

- ‏عضو مجلس النواب المصري 2021-2026.

‏- عضو اللجنة العامة بمجلس النواب.

‏- عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب.

‏- رئيس اللجنة الفرعية لصحة الأم والطفل والسكان بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

‏- المشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية.

‏- عضو اللجنة الوزارية العليا لوضع الإستراتيجية القومية للسكان.

‏- عضو اللجنة الوزارية لتخفيض معدلات الولادات القيصرية.

‏- عضو البورد العربي للقبالة والتمريض بجامعة الدول العربية.

‏- رئيس الشبكة العربية للطفولة المبكرة والتي تضم ثمان دول عربية.

‏- زميل مؤسسة أشوكا العالمية للمصلحين الاجتماعيين 2013.

‏- مستشار دولي في الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل والمستشفيات الصديقة للأم والطفل من عام 2005.

‏- مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل 2007، وحتى تاريخه.

‏- عضو الاتحاد العالمي للبرلمانيين من أجل الصحة والسكان والحقوق.

‏- سكرتير عام الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية العالميين 2005 حتى تاريخه.

‏- رئيس لجنة السكان بالاتحاد العام للمرأة المتخصصة بالجامعة العربية.

‏- عضو لجنة الحكماء للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة- الوحدة الاقتصادية- الجامعة العربية سابقا.

‏- المستشار الإقليمي للكلية الملكية البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2012-2021.

- رئيس لجنة السكان بالاتحاد العام للمرأة المتخصصة بالجامعة العربية (سابقا).

الشهادات العلمية:

‏- دكتوراه طب الأطفال بجامعة المنصورة 2002.

‏- زمالة الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل بإنجلترا 2004.

‏- زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بإنجلترا 2004.

‏- شهادة استشاري دولي في الرضاعة وتغذية الطفل الأمريكية 2005.

‏- عضوية الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال 1987.

‏- دبلوم المبدعين الاجتماعيين وصانعي التغيير سنة 2019.

‏- دبلوم صحة الطفل بجامعة دابلن بأيرلاندا 1984.

‏- بكالوريوس الطب والجراحة جامعة المنصورة- أبريل 1979 (مرتبة شرف).

الجوائز والتميز والتقدير الدولي والمحلي

‏- درع مسابقة واحدة جديدة لرائدات المجتمع المصري 2024.

‏- الزمالة الفخرية من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لعام 2024.