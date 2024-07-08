رئيس هيئة قناة السويس يبحث آليات دعم التعاون مع محافظ بورسعيد الجديد

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد، خلال تقديمه التهنئة له على ثقة القيادة السياسة به في حركة المحافظين 2024.

وعقد محافظ بورسعيد الجديد اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع بديوان عام محافظة بورسعيد، حيث أكد رئيس الهيئة أهمية استمرار التعاون المشترك لدفع الجهود التنموية بالمحافظة في المجالات المختلفة.

«ربيع»: هيئة قناة السويس شريك في التنمية

وقال الفريق أسامة ربيع، إن قناة السويس شريك رئيسي في عملية التنمية بمحافظات القناة، في إطار دورها المجتمعي والخدمي الممتد على مدار تاريخها من خلال تبني مجموعة من المشروعات القومية.

وأكد اللواء محب حبشي، أن لهيئة قناة السويس دور تنموي وخدمي كبير في دعم ملفات التنمية بالمحافظة على كل الأصعدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المثمر لخدمة خطط التنمية بالمحافظة.

وزار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمس اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، الجديد لتقديم التهنئة له علي ثقة القيادة السياسية، وبحث سبل التعاون المشترك معه في عدة مشروعات تخص المحافظة.