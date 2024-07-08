نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الفيوم.. استعلم الآن

ظهرت الآن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الفيوم، ويمكن معرفتها إلكترونيًا بسهولة ويسر، ومن المقرر أن يبدأ أولياء الأمور في استكمال أعمال التقديم الورقية في المدرسة المقبول بها الطفل، فور ظهور النتيجة، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الفيوم والخطوات متضمنةً معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال رسمي لغات، وكذلك نتيجة تنسيق رياض الأطفال حكومي 2024، ونتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2024.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

ويمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2025، متضمنًا نتيجة تنسيق رياض الأطفال رسمي لغات والحكومي والتجريبي، لتلاميذ محافظة الفيوم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

خطوات معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

ويمكن معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 محافظة الفيوم من خلال اتبَاع الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط «هنا».

- الضغط على عبارة «تسجيل الدخول للنظام».

- تحديد الإدارة التعليمية.

- كتابة كود المستخدم «الرقم القومي».

- كتابة كلمة المرور.

- الضغط على عبارة «تسجيل الدخول»، والانتظار قليلًا حتى يتم فتح الصفحة ومعرفة النتيجة.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2024

ويبدأ تقديم ملفات الأطفال في المدارس فور ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024، إذ تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2024 بجميع المدارس في محافظة الفيوم بمختلف أنواعها الحكومي والتجريبي والرسمي لغات، الآتي:

- الاستمارة الإلكترونية التي يتم طباعتها خلال التقديم إلكترونيًا.

- شهادة ميلاد كومبيوتر حديثة للطفل + صورة منها.

- صورة البطاقة الرقم القومي لوالدي الطفل شريطة أن تكون سارية.

- 8 صور شخصية حديثة للطفل.

- وصول مياه أو كهرباء باسم والد الطفل أو الجد.

- عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق في حالة عدم وجود إيصالات مياه أو كهرباء.

- بطاقة الطفل الصحية مختومة.

- الطوابع المطلوبة لدفتر التأمين الصحي الخاص بالطفل.

- حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق والمستندات الخاصة بالطفل.

- قرار الولاية التعليمية إذ كان الوالدين منفصلين، أو الأب مسافرًا.