مصر للطيران: نقلنا 60 ألف حاج خلال موسم الحج لهذا العام

قالت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة اختتمت جسرها الجوي لموسم الحج لهذا العام، الذي بدأ من يوم 29 مايو الماضي وانتهى يوم 5 يوليو الجاري، مشيرة إلى تنظيم نحو 240 رحلة جوية بمعدل 121 رحلة جوية من جدة و110 رحلات جوية من المدينة المنورة و19 رحلة جوية من الطائف؛ لنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج وزارة التضامن والأوقاف والداخلية والقرعة والسياحة والترانزيت.

انتظام رحلات الشركة

وأضافت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الجسر الجوي الذى سيرته الشركة شهد انتظاما كبيرًا في مواعيد الرحلات خلال مرحلتي الذهاب والعودة لحجاج بيت الله الحرام دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة، وفي ضوء الخطة التي تم وضعها مسبقًا بالتعاون مع جميع الشركات التابعة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الإشادة بدور مصر للطيران والتنسيق الكامل الذى قامت به مع جميع الشركات والجهات والأجهزة المعنية لتقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن في المرحلتين وهى وزارات الداخلية والخارجية والتضامن والسياحة والأوقاف والصحة والمالية، بالإضافة إلى التعاون الكبير من جانب السلطات السعودية طوال موسم الحج، فضلا عن الأداء المشرف لبعثة مصر للطيران التي تم تشكيلها من جميع التخصصات لخدمة الحجاج خلال مرحلتي الذهاب والعودة وتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية لضيوف الرحمن، وفقاً للخطة الموضوعة والتي ارتكزت على نقل ضيوف الرحمن في أقل وقت ممكن وبأعلى معدلات انتظام في مواعيد الإقلاع والهبوط ودون تخلف للحقائب أو حدوث أية مشكلات بسبب كثافة التشغيل للخروج بموسم حج مشرف يليق باسم الشركة الوطنية دون أية عقبات تعرقل إنسيابية الجسر الجوي.

15 ألف من حجاج مالي وغينيا

وأضافت الشركة أن مصر للطيران نقلت حجاج دولتي مالي وغينيا في قارة أفريقيا، حيث نقلت أكثر من 10 آلاف حاج غييني بكوناكري هذا العام على متن 33 رحلة خاصة مباشرة في مرحلة الذهاب، ومثلها في مرحلة العودة من والي المملكة العربية السعودية بعد غياب دام أكثر من 12 عاما، كما نقلت مصر للطيران نحو أكتر من 5 آلاف حاج على متن 19 رحلة جوية في مرحلة الذهاب ومثلهم في مرحلة العودة من والي مطار باماكو بدولة مالي الي المملكة العربية السعودية.