رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس في المحافظات

يترقب آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات، إذ أعلنت مديريات التربية والتعليم أنّه من المقرر إعلان درجات الطلاب عبر رابط خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتمادها من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات، وموعد الإعلان عنها متضمنةً نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2024، وكذلك أوائل الدبلومات الفنية 2024، ونتيجة الدبلومات الفنية الصناعية، ونتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور اعتمادها من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس ليتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم فور ظهورها بسهولة ويُسر بالتزامن مع اعتماد النتيجة وإعلان أوائل الدبلومات الفنية، وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني عبر الضغط «هنا».

- الضغط على عبارة «بوابة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية».

- تحديد الفصل والصف الدراسي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- تحديد المحافظة، والمدرسة.

- الضغط على عبارة «استعلام» والانتظار قليلًا حتى تظهر النتيجة.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024

وفيما يخص توزيع الدرجات ضمن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 فإنّها تتضمن ما يلي:

- نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2024، وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية، والدبلومات الزراعية نظام الـ 3 سنوات 700 درجة.

- نتيجة الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 1000 درجة.

- نتيجة الدبلومات الفنية 3 سنوات تعليم مزدوج 570 درجة.

الكليات المتاحة بعد الدبلومات الفنية

وتتوافر العديد من الكليات المتاحة بعد الدبلومات الفنية في جميع المحافظات، إذ يمكن للطلاب استكمال دراستهم العليا بها وفقًا للحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 المقرر إعلانه بعد ظهور النتيجة وأبرزها:

- كليات الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية.

- كليات التجارة لطلاب الدبلومات الفنية التجارية.

- كليات الزراعة لطلاب الدبلومات الفنية الزراعية.

- كليات السياحة والفنادق لطلاب الدبلومات الفنية الفندقية.

- كليات الحقوق لطلاب شعبة قانون بالمعاهد الفنية.

- كلية الاقتصاد المنزلي لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية.

- كليات الفنون والتصميم.

- كليات التمريض.

- الجامعات التكنولوجية.

- المعاهد الفنية التجارية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- الجامعات العمالية.

- كليات الفنون التطبيقية.

- معاهد الحاسبات والتكنولوجيا.

- معاهد السياحة والفنادق.

- معاهد الألسن.