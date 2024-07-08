منح وتخفيضات المصروفات الدارسية المقدمة من جامعة الجلالة لطلاب العلمي والأدبي

كشف الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الدولة، تفاصيل المنح وتخفيضات المصروفات الدراسية التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة 2024 لمختلف الشعب الدراسية، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح وفقا لتقرير صادر عن الجامعة، أن منح التفوق للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة، تتمثل في منح أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية منحة كاملة، وذلك لطلاب شعبة العلمي علوم، أما الحاصل على أعلى من 92% يحصل على تخفيض 50%.

أما طلاب شعبة علمي رياضة الحاصلين على أعلى من 90%، سيكون لديهم تخفيض 50%، وبالنسبة لشعبة أدبي للطلاب الحاصلين على أعلى من 85% يحصلون على تخفيض 50%.

وبالنسبة لمنح التفوق للطلاب في أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي، خصصت الجامعة منح دراسية للطلاب الأوائل طبقا للائحة الداخلية للجامعة، وهناك خصم 25% من المصروفات الدراسية للحاصلين على 3.6 gba، وبالنسبة للحاصيلن 3.8gab يحصلون على خصم 50%، وبالنسبة للحاصلين على gba 4 يكون الخصم لهم 100%.