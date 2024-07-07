لطلاب الثانوية العامة 2024.. تفاصيل برنامج هندسة العمارة الرقمية بحلوان

كشف الدكتور السيد قنديل، عضو المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة حلوان، تفاصيل برنامج هندسة العمارة الرقمية بكليات الهندسة للطلاب الجدد المقبلين على كليات الهندسة من شعبة «علمي رياضة»، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى ربط البحوث والدراسات المختلفة بخطط التنمية الشاملة والرؤية المستقبلية للمجتمع عن طريق إعداد البحوث المستحدثة والتحقيق النظري والبحوث الحاسوبية، والتصميم الرقمي، والتحقيقات التكنولوجية، وممارسات التصميم المبتكر في البيئات الطبيعية والمبنية.

برنامج هندسة العمارة الرقمية 2024

وأكد قنديل، وفقا لتقرير صادر عن الأعلى للجامعات، أن البرنامج يتماشى مع العملية التصميمية للعمارة والتصميم الحضري والتخطيط باستخدام أحدث التقنيات والأدوات والتقنيات المتاحة في السوق؛ وذلك لإعداد خريج مهني فريد قادر على الاستجابة للتحديات التي تواجهه في التصميم الرقمي والثقافة والتحضر والبيئة.

وقال إن رؤية البرنامج تتمثل في أن يكون صرحا تعليميا رائدا على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويسعى البرنامج لتقديم تعليم هندسي معماري يرتقي بأعلى معايير الجودة، مازجا بين التدريس المتميز والبحث العلمي المتقدم والتطوير المستمر.

وتابع أن البرنامج يمد جسور التعاون مع القطاع الصناعي من خلال مبادرات بحثية مشتركة وخدمات استشارية، إضافة إلى برامج للتطوير المهني.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة أهداف تعليمية وهي إكساب المعرفة والمهارات اللازمة لحل المشكلات الهندسية المعمارية، وتوسيع وتحسين القدرات المتعلقة بمسؤوليات المهندس المعماري تجاه المهنة والمجتمع، وتطوير القدرات من أجل ملاحقة التطورات الجديدة.