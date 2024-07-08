مشاجرة بين محمد رمضان وأحد الشباب بالساحل الشمالي.. «صفعه بالقلم»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ محمد رمضان، وهو يحاول أخذ هاتف محمول من شاب عنوة ويصفعه على وجهه في إحدى شوارع قرى الساحل الشمالي.

وظهر «رمضان» خلال الفيديو وهو يطلب من أحد الشباب هاتفه، ليرفض الشاب إعطاءه له، ليتطاول «رمضان» عليه باليد، وهو يردد جملة «هات الموبايل»، بعد أن أخفى الشاب الهاتف وراء ظهره، ليرد عليه الشاب «هجيبه حاضر.. بس براحة»، وتبين خلال الفيديو انفعال رمضان على الشاب.

محمد رمضان ينشر فيديو مع جمهوره من مكان المشاجرة دون الإشارة لـ«واقعة الصفع»

ولم يتمّ الكشف عن سبب تعدي محمد رمضان على الشاب، خاصة أنَّ الفيديو لم يتخطى سوي ثوانٍ معدودة.

يأتي ذلك تزامنًا مع نشر «رمضان» مقطع فيديو له منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهو رفقة عدد من الجمهور من نفس مكان المشاجرة، وظهر خلاله وهو يحصل على صور تذكارية وهما في حالة سعادة.

رمضان لم يكشف عن ملابسات مشاجرة الساحل الشمالي

ولم يكشف الفنان محمد رمضان عن ملابسات المشاجرة، ولم يفصح عن سبب انفعاله على الشاب وتعديه عليه فجأة، بعد أن كان يلتقط صورًا معه، خاصة أنَّ «رمضان» دائمًا ينشر فيديوهات له مع الجمهور عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».