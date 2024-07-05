محمد رمضان يطرح أغنية «بمزاجي»

طرح محمد رمضان أغنية جديدة، تحمل اسم «بمزاجي»، عبر عدد من منصات الأغاني المُختلفة بجانب يوتيوب ميوزك.

ونشر رمضان تدوينة على «إنستجرام» أعلن فيها عن الأغنية، وقال فيه: «فين اللي كان بيطبطب.. على قلبي يجي ويرطب، تعلّي لما أهبّط.. أخس هي تربرب، بمزاجي، ثقة في الله نجاح».

وتقول كلمات أغنية «بمزاجي»:

أولها بس بحبك

عقلك سابق سنك

لا ومفيش منك

حبيتها مش هتحبك

قبله زي اللي قبله

عدوا زي اللي عدوا

أحمد زي عبده

عبده قلبه وجعه

اللي بينا خوديه

بس قلبي انسيه

مفيش منه مفيش تاني

مفيش منه مفيش

زن زن في دماغي

اللي يطلع من لساني

أنا مش بعيده تاني

كله كله بمزاجي

مين اللي كان بيطبطب

على قلبي ييجي ويرطب

تعلي لما أهبط

أخس هي تربرب

شياطين الإنس اتجمعوا

يشوفوكي جنبي يولعوا

مهما يحاولوا يوقعوا

حبيبي هفضل أدلعه

أيوة أنا ابن حلال

بقدر الجمال

ماليش في الشمال

حتى اسألي دلال

بعد بكرة أنا هاجي

أو بعد سنتين عادي

معاها أو معاكي

ما أنا أصلا بمزاجي

اللي بينا خوديه

بس قلبي انسيه

مفيش منه مفيش تاني

مفيش منه مفيش

زن زن في دماغي

اللي يطلع من لساني

أنا مش بعيده تاني

كله كله بمزاجي

وطرح مؤخرًا الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «مفيش كده»، بمناسبة موسم عيد الأضحى المبارك، وتُعد أولى أغانيه لموسم الصيف، وهي أغنية من كلمات وألحان أحمد الديزل.

وقرر رمضان مؤخرًا عدم المشاركة في الموسم الرمضاني المُقبل، 2025، وذلك بعد غيابة في 2024، حيث كان آخر مسلسل له هو مسلسل جعفر العمدة، الذي قدمه في 2023 بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي ومنذر رياحنة وزينة وإيمان العاصي ومنة فضالي وأحمد فهيم وجوري بكر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سعدي جوهر.