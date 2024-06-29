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محمد رمضان يتراجع عن قرار إلغاء حفله في مهرجان «موازين»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:28 م | السبت 29 يونيو 2024
محمد رمضان

محمد رمضان

تراجع الفنان محمد رمضان، عن قراره بإلغاء حفله في مهرجان «موازين» الليلة، بعد وفاة والدة الملك محمد السادس، ملك دولة المغرب.

ونشر محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا فيه: «جمهوري المغربي الغالي، بعد فيديو اعتذاري عن عدم استطاعتي لإحياء حفل مهرجان موازين اليوم».

وأضاف: «إدارة المهرجان كلمتني وبلغتني أن جالهم أوامر إقامة الحفل وعدم إلغاءه، وتنفيذًا لهذه التعليمات، فستقام الحفلة اليوم، وفي انتظاركم جميعا، وثقة في الله نجاح».

 

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