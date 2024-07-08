وزير البترول: نركز على زيادة الإنتاج والاستكشاف لتحقيق نجاحات مع «إيني»

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا رفيع المستوى من المسئولين بشركة إيني الإيطالية أكبر مستثمر في قطاع الطاقة في مصر، الذي ضم جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة، ومارتينا أوبيتزى رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، ولوكا فيجناتى مدير الاستكشاف والإنتاج، وعددا من المسئولين بشركة إيني.

وأكد الوزير، أهمية الدور الذي تلعبه شركة إيني كشريك تاريخي واستراتيجي لمصر في قطاع الطاقة وله دور حيوي وبارز في أوقات التحديات، وخاصة في الفترة الحالية التي تؤكد فيها على التزامها ودعمها لجهود مصر في تنمية موارد الطاقة.

قطاع البترول يتطلع لمزيد من النجاحات مع إيني

وأكد «بدوي»، تطلع قطاع البترول لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة مع إيني الإيطالية، والعمل على تركيز الجهود المشتركة بشكل أكبر على زيادة الإنتاج وتنمية موارد البترول والغاز باعتباره أهم الأولويات في الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن التكنولوجيات الحديثة التي تطبقها شركة إيني في الاستكشاف والإنتاج سيكون لها دور كبير في ذلك بعد أن ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات واكتشاف حقول هامة في مصر والعالم وفى مقدمتها حقل ظهر.

كما أكد وزير البترول على أهمية دعم التعاون مع الشركة الإيطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الكربون من مواقع صناعة البترول والغاز خاصة في ظل رغبة الشركة الإيطالية واستعدادها في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إيني الإيطالية عن سعادته باللقاء الأول مع المهندس كريم بدوى عقب توليه منصبه في الحكومة المصرية الجديدة، مؤكدا اعتزاز الشركة بشراكتها القوية مع مصر التي تمتد إلى نحو 70 عامًا حققنا خلالها سويًا العديد من النجاحات وتجاوزنا التحديات، وأن لديها ثقة كاملة في التزام مصر وقطاع البترول والغاز في اطار الشراكة بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إيني على التزامها وأن لديها خطط لتنفيذ برامج حفر الآبار في مناطق عملها في مصر في عدد من الحقول بهدف زيادة الإنتاج.