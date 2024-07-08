بعد ترشيحه لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.. من هو طارق سعدة؟

بعد اختيار طارق سعدة نقيب الإعلاميين، لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، ترصد «الوطن» معلومات وأبرز المحطات المهنية والأكاديمية في حياة الدكتور طارق سعدة.

من هو طارق سعدة؟

ولد طارق سعدة المرشح لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام في سبتمبر1971، وقضى أكثر من 25 عاما في العمل الإعلامي الاحترافي الرسمي والخاص المرئي والمسموع داخل مصر وخارجها، وحصل على ليسانس آداب قسم اللغة العربية دور مايو 1993، كما أنه حاصل على تمهيدي ماجستير من جامعة عين شمس وماجستير الإعلام في دراسة تحليلية لمجموعة من البرامج الإخبارية، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية والاقتصادية تطبيقا على الوسائل الإعلامية والصحفية المصرية كما أنه عمل بإذاعة القرآن الكريم خلال الفترة من 1998 حتى 1999 .

كما شغل سعدة عدد من المناصب من بينها وكيل نقابة الإعلاميين من عام 2017 حتى عام 2019، ونقيبا لإعلاميين مصر من عام 2019 حتى تاريخه، وعضوا بمجلس الشيوخ منذ عام 2020، وعضوا بلجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ منذ عام 2020 حتى تاريخه.

أبرز المحطات في حياة طارق سعدة

وقدم سعدة، عددا من البرامج أبرزها ستوديو بكين على النيل للرياضة، وبرنامج مصر 2007، والطريق إلى لندن 2012، وبرنامج ستوديو النيل وغيرها،كما تم تعيينه عضوا بمجلس كلية الإعلام جامعة الأزهر منذ عام 2020 ومحاضر بالعدد من الجامعات المصرية الرسمية والخاصة.