نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية.. تحالف تيارات اليسار يفوز دون أغلبية

تغيرات جذرية طرأت على نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، فبعد أن تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات نجح تحالف اليسار والوسط من هزيمته في الجولة الثانية عن طريق سحب عشرات المرشحين، لخلق تصويت مضاد للحزب اليميني المتطرف، وفقا لـ«رويترز».

غموض سياسي ينذر بعدم الاستقرار

ووفقا للتقديرات الأولية تصدر تحالف تيارات اليسار «الجبهة الشعبية الجديدة» وحصوله على 172 إلى 215 مقعدا يليه كتلة الرئيس إيمانويل ماكرون «معا» المحسوبة على تيارالوسط بما بين 150 إلى 180 مقعدا، فيما حصد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أقل مقاعد في البرلمان بعد حصوله على 115 إلى 155، وفق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجراء نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية الحالية قد تدخل باريس في حالة من الغموض السياسي تنذر بعدم الاستقرار؛ من شأنها أن تضعف دور فرنسا في أوروبا كما أنه يصعب على أي تيار في فرض أجندته المحلية، علاوة على احتمالية تعليق البرلمان لعدم إمتلاك أي حزب عدد المقاعد الكافي لتشكيل حكومة وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية

فيما علق ماريان لوبان زعيمة اليمين المتطرف على نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية وخسارة حزبها جراء تحالف اليسار والوسط: «نصرنا مؤجل فحسب.. المد يرتفع.. لم يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرة لكنه يستمر بالصعود»، مضيفة «لدي خبرة كبيرة تكفي لكي لا أشعر بخيبة أمل بنتيجة ضاعفنا فيها عدد نوابنا».

ومن جانبه وصف جوردان بارديلا، رئيس الحزب التحالف الذي لجم فوزه على أنه تحالف «العار» وحرم الفرنسيين من حكومة إنعاش.