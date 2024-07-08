أبرز مهام الهيئة الوطنية للإعلام.. ضمان التزام المؤسسات بتطبيق ضوابط المحتوى

حدد القانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام، المهام الخاصة بالهيئة واختصاصاتها وأهدافها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز تلك المهام.

مهام الهيئة الوطنية للإعلام

- تهدف الهيئة إلى إدارة المؤسسات الإعلامية العامة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي.

- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية العامة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري.

- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بمقتضيات الأمن القومي.

- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية العامة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط .

- النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإعلامية.

- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى.

وتباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون وعلى الأخص ما يأتي:-

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

- تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.

- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية.

- تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلان في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.

- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة جميع البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومقدمي الخدمة.

- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية العامة.

- وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.

- الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها.

- الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.

- الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المستهدف.

- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومتابعة تنفيذها.

- وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.

- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها.

- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح.