الكشف على 1425 حالة في قافلة طبية بمركز ديرمواس ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1425 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سمهان بمركز ديرمواس، على مدار يومي 27 و28 مايو الماضي، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي على 1425 حالة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات إذ جرى توقيع الكشف الطبي على 313 حالة جراحة، و321 حالة أطفال، و274 باطنة، و67 نساء، و94 أسنان، و188 جلدية، و125 رمد، و43 تنظيم أسرة.

عقد ندوات تثقيف صحي

أشار إلى إجراء 156 تحليلاً متنوعاً، و4 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة عادية، و112 كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 26 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ137 متردداً.