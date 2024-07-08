الاتحاد الأوروبي ينتقد قرارات الجيش الإسرائيلي بإخلاء خان يونس من الفلسطينيين

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يستهجن فيه أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من منطقة خان يونس، إذ تأثر نحو 250 ألف شخص بأوامر الإخلاء، وتهدد هذه الأوامر أيضًا مرضى المستشفى الأوروبي، وهو أحد المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل بشكل جزئي في جنوب غزة.

نزوح المرضى

وأوضح الاتحاد، في بيانه مساء اليوم، عبر موقعه الإلكتروني، أن المرضى من المستشفى الأوروبي اضطروا بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مستشفى ناصر، وكذلك حاول الموظفون أيضًا إنقاذ المعدات الطبية، لافتا إلى أن قرار الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية.

الوضع في غزة

وذكر الاتحاد: «إن عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية ضمن الأزمة، تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون من سكان غزة داخل القطاع، كما ذكرت منسقة الأمم المتحدة العليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج في مجلس الأمن، ولا توجد مرافق لاستيعاب الأشخاص، بينما يكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد».

ويكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقى عمليات الإجلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق اللجوء للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء، مؤكدا أن إسرائيل مسؤولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الأعمال العدائية. كما أن النازحون يحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم.