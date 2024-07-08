محافظ كفر الشيخ يكرم «نور الدين» ويطلق اسمه على أحد المحاور الجديدة

في احتفالية رسمية؛ كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ السابق، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري عموم المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري إدارات الديوان العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ السابق يقدم التهنئة للمحافظ الجديد

في بداية الحفل، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ السابق، خالص التهنئة للواء دكتور علاء عبد المعطي، بمناسبة توليه منصب محافظ كفر الشيخ، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد، وأنّ تكون محافظة كفر الشيخ على يديه الكريمة من أرقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنّ هذا المنصب يأتي تتويجًا لجهوده وإسهاماته الملموسة وثقة القيادة السياسية.

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنّ حفل تكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ السابق، يؤكد حرص المحافظة على تواصل الأجيال ومتابعة المسيرة وتسليم الراية من قيادة لأخرى، متمنيًا لمحافظة كفر الشيخ دوام التقدم والريادة وتكون من أولى محافظات الجمهورية تقدمًا في كل المجالات.

وأشاد المحافظ، بجهود المحافظين السابقين وخاصةً الإنجازات التي حققها اللواء جمال نور الدين، على أرض محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى استكمال مسيرة التنمية والعطاء، والمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق المزيد من الإنجازات، التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

إطلاق اسم اللواء جمال نور الدين على محور جديد بكفر الشيخ

وأعلن محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق اسم اللواء جمال نور الدين، على المحور الجديد الرابط بين طريق «كفر الشيخ - سخا»، وطريق «كفر الشيخ - طنطا»، مروراً بمشروع «سكن كل المصريين» الجديد، و«مسار العائلة المقدسة»، ومركز التنمية الشبابية لربط جنوب غرب كفر الشيخ بجنوب شرق عاصمة المحافظة، بالمدن والمحافظات المجاورة «القطاع الأول من دائرى العاصمة»، تتويجًا وعرفانًا بإنجازاته لصالح أبناء محافظة كفر الشيخ.

وقدم المحافظ، درع المحافظة إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ السابق، وكتاب الله الكريم «المصحف الشريف»؛ هدية تذكارية، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفر الشيخ.

الجدير بالذكر، أنّ اللواء جمال نور الدين، شغل منصب محافظ كفر الشيخ في الفترة من 27 نوفمبر لعام 2019 وحتى الثالث من يوليو الجاري، وشهدت المحافظة في عهده طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، شملت التعليم، والصحة، والطرق والبنية التحتية، وغيرها من المجالات.