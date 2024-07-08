رئيس الوزراء: نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أن الحكومة تستهدف ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وجذب الاستثمارات خاصة في القطاع السياحي، الذي عانى منذ سنوات بسبب التوترات الحالية في المنطقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تطوير بناء الإنسان.