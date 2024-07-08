رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء: نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

كتب:

هانى حسن
04:01 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أن الحكومة تستهدف ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وجذب الاستثمارات خاصة في القطاع السياحي، الذي عانى منذ سنوات بسبب التوترات الحالية في المنطقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تطوير بناء الإنسان. 

اقرأ المزيد:

مدبولي: هموم المواطن ومعاناته في بؤرة اهتمام الحكومة

مدبولي: نستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% سنويا

مدبولي: تطوير الأسطول البحري المصري وإنشاء 31 ميناءً جافا

مدبولي: نستهدف تعزيز دور الشباب بتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

مدبولي: اتخذنا خطوات جادة لتوطين الصناعة عبر 152 فرصة استثمارية
بقلم هانى حسن