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«العاملين بالنيابات» توقع بروتوكولا لتبادل الخبرات مع اتحاد الشغالين بالمغرب

كتب:

سهيلة هاني
05:28 م | الإثنين 08 يوليو 2024
كريم عبد الباقي

كريم عبد الباقي

وقعت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم المصرية بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك خلال مشاركة النقابة في مؤتمر منظمة العمل الدولية.

تبادل الخبرات الفنية

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين النقابة في مصر والاتحاد في المغرب في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية، وتعزيز قدرات أعضاء النقابة، ودعم مشاريع التحول الرقمي والشمول المالي.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي النقابة لتعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية، ودعم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يبرز البروتوكول أيضاً أهمية التعاون بين مصر والمغرب في مختلف المجالات، بما في ذلك ملف القضية الفلسطينية.

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