عامان من الإنجازات.. الحوار الوطني خطوات جادة لبناء الثقة

أكدت الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ الحوار شهد على مدار عامين منذ انطلاقه محطات كثيرة من خطوات جادة لبناء الثقة، والإصغاء بعناية لجميع الأطراف، من أجل التحاور وتحديد أولويات العمل لتحقيقها.

من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المرحلة الأولى من الحوار شملت الإعداد والتهيئة لبدء الحوار، واختيار مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين، والموضوعات التي يناقشها الحوار.

بدوره، قال الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني قطع شوطا كبيرا، لافتا إلى أنّ جلسات الحوار جاءت بحضور مقدمي المقترحات والمواطن المصري، وجميع القوى السياسية، شخصيات عامة، والخبراء والمتخصصين، أسفرت عن عدد من النتائح والتوصيات والمخرجات.

وأكد نجاد البرعي، عضو مجلس الأمناء، أنّ الحوار الوطني بذل على مدار عامين جهودا مضنية، سواء من قبل مجلس الأمناء، أو مقرري اللجان والمقررين المساعدين.

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس الأمناء، أنّ الحوار الوطني حقق طفرة من الإنجازات خلال الفترة الماضية، منذ اجتماعه الأول، لافتا إلى أنّ أبرز هذه النجاحات هو نقل فكرة الحوار الوطني إلى الواقع على الأرض من خلال الجلسات العامة.