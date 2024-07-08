مجلس أمناء الحوار الوطني: أرسلنا 135 توصية للحكومة للعمل عليها

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني استغرق فترة طويلة من الإعداد، تم خلالها توجيه الدعوة إلى كاف الأحزاب والقوى السياسية، والقوى الوطني، والحكومة، والتي كان لها مردود إيجابي.

من جانبه لفت عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء إلى أن الجولة الماضية من الحوار نتج عنها 135 توصية، أرسلت للحكومة للعمل عليها، مؤكدا أن هناك ملفات عاجلة على طاولة الحوار مثل قانون الإدارة المحلية، قانون إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون انتخاب مجلس النواب والشيوخ.

الحوار الوطني مساحة للتواصل

وقال سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطني مساحة للتواصل بين كل التوجهات الفكرية والسياسية في مصر، وبدورها قالت ريهام باهي، إن جلسات الحوار شهدت تقارب في وجهات النظر، بين كافة القوى المشاركة، قائلة: "تمكنا داخل مجلس الأمناء من خلق الشعار الذي رفعه الحوار "مساحات مشتركة" بين المشاركين من مختلف التوجهات.

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بدورها قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطني وصل إلى محطة هامة وناجحة للغاية، بالاتفاق على انتخابات المحليات، وكيفية صدور قانون بشأنها والذي سيكون على رأس المرحلة القادمة، فيما أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الأمناء، أن الحوار نحج في اختراق الحياة السياسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطياف السياسية، كما نجح أن يعدد الطريق نحو مشاركة سياسية أوسع.

التحالف الوطني

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار، أن الحوار الوطني، سلط الضوء على عدد من الكوادر التي تولت مناصب هامة في الدولة، وأصبحت مثلة في الحكومة، وتقلدت مناصب بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتة إلى أن كوادر الحوار الوطني، أصبحت كفاءات منتشرة في جميع أرجاء الدولة.