رئيس «زراعة النواب» يطالب الحكومة بالتركيز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن جلسة الحكومة اليوم تأتي لعرض برنامجها الذي ستسير عليه في الفترة المقبلة للنهوض بالتنمية، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري، وإيجاد حياة كريمة لهم في ظل وجود تحديات صعبة وخطيرة تمر بها المنطقة.

وطالب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بضرورة تماسك وترابط الحكومة الجديدة والعمل في إطار واحد بعيدًا عن الانعزال، مؤكدًا أن هناك مجموعات وزارية يجب أن تعمل جنبًا إلى جنب كفريق عمل واحد، مشيرًا بذلك إلى المجموعة الاقتصادية ووازرتي الصحة والتعليم بضرورة العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية، وفي ظل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الفترة الماضية، والتي نتج عنه في جميع المجالات على المستوى الزراعي والتعليمي والصناعي والتنمية الاجتماعية.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري الحكومة الجديدة بالتركيز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من أجل التوصل إلى حلول حقيقية وفعالة للمشكلات التي يعاني منها الشارع المصري في السنوات الماضية، مشيرًا إلى ضرورة عمل الوزارء ميدانيًا أكثر من العمل المكتبي لالتماس مشكلات الناس والتعامل مع تحديات المواطن في الشارع المصري، ما يعطي فرصة قوية للوزراء بإصدار القرارات المناسبة للتعامل مع تلك التحديات.

استلام المحاصيل بسعر من المناسب

وطالب بضرورة وضع سعر حقيقي ومناسب لاستلام المحاصيل من المزارع المصري، من أجل شراء المحاصيل التي تمكنه من التوسع في إنتاج المحاصيل التي تستهدفها الدولة، والتي أبرزها القمح والذرة والفول الصويا، وذلك عملًا بنص المادة 29 من الدستور بأن الدولة ملزمة باستلام المحاصيل من المزارع بسعر مناسب يوفر له هامش ربح مناسب.