النائب محمد عزت القاضي يشيد ببرنامج الحكومة الجديد: يستهدف بناء الإنسان المصري

وصف النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الجلسة العامة التي عرضت الحكومة فيها برنامجها بالجلسة التاريخية، مؤكدا أن برنامج الحكومة يستهدف بناء الإنسان المصري.

وأوضح القاضي أن ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي عرضه اليوم على مجلس النواب، والذى جاء وفقًا للاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويهدف إلى بناء الإنسان المصري والارتقاء بكل خدماته، مؤكدا أن ما أعلنه رئيس الحكومة خلال برنامجه طموح ويلبي طلعات الشعب المصري ويقف على التحديات الحقيقية للدولة.

تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن

وأشار إلى أن البيان تناول بوضوح ملف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل العام يتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية، ويجب على الحكومة أن تُركز على تحسين كفاءة إدارة هذه الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل عادل.

الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء

وأكد أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، وتعهدت بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها، كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وسوف تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة.