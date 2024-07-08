«الإصلاح والنهضة» يشيد ببيان مدبولي أمام البرلمان: ندعم جميع الجهود الحكومية

أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره البالغ للبيان الذي ألقاه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان اليوم، مبينا أن البيان تميز بشموليته لكل القضايا والمحاور الهامة، مما يعكس جدية الحكومة واحترامها المتبادل للسلطة التشريعية.

كما عبر الحزب عن امتنانه للحكومة لحضورها بجميع تشكيلها، مما يؤكّد الاحترام المتبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع القضايا الوطنية.

وجود وثيقة مفصلة وشاملة يُعد فرصة تاريخية للحكومة

وأكّد حزب الإصلاح والنهضة أنَّ وجود وثيقة مفصلة وشاملة يُعد فرصة تاريخية للحكومة لتقديم أوراق اعتمادها وتوضيح رؤيتها المستقبلية، كما تعتبر الوثيقة والبيان فرصة استثنائية لمجلس النواب دراسته من قبل اللجنة المشكلة في البرلمان وإعداد تقرير يعبر عن طموحات الشعب ويمثل دورًا رقابيًا فعالًا للمجلس.

كما أشاد حزب الإصلاح والنهضة بتشكيل اللجنة الذي أعلنه المستشار رئيس مجلس النواب، والذي يضمن تمثيلًا شاملاً وتعاونًا بناءً، أيضا أثنى الحزب على تأكّيد الحكومة على عدم المساس بالأمن المائي، وأن حصة مصر من ماء النيل تُعد خطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه، مؤيدا الخط العام للتوازنات الإقليمية والعلاقات الخارجية المتوازنة والمستقلة، التي تتبعها الحكومة.

مستهدفات زمنية وأهداف واضحة

وثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنه البيان من مستهدفات زمنية وأهداف واضحة ومحددة، مشيدا بتعهد رئيس الوزراء بتقديم تقارير قياس مؤشرات الأداء بصورة دورية للبرلمان وكذلك اطلاعه الرأي العام والإعلام على المستجدات في مؤتمرات صحفية دورية يعقدها مجلس الوزراء والوزارات المختلفة.

وتمنى حزب الإصلاح والنهضة التوفيق للحكومة في تنفيذ برنامجها الواعد، مؤكدا دعمه لكل الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطن المصري، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل القوى الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة.