«الإصلاح والنهضة»: التكامل بين الحكومة والبرلمان ضرورة لحياة كريمة للمصريين

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تقديم الخدمات اللائقة للمواطن المصري وتحقيق مستهدفات التنمية للدولة يتطلب تكاملًا فعالًا بين الحكومة والبرلمان.

وأوضح «عبد العزيز» أن هذا التكامل لا يتعارض مع دور الرقابة البرلماني، بل يقوم على تكامل الرؤى والأطروحات، مشددًا على أن البرلمان يلعب دورًا حيويًا في التأكد من تحقيق الحكومة لأهدافها وتنفيذ برنامجها بفاعلية.

توليد الأفكار والحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن وجود مؤسسة الحوار الوطني يمكن أن يسهم في تحقيق إنجازات مضاعفة، من خلال توليد الأفكار والحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن البرلمان لديه فرصة تاريخية لتمثيل صوت الشعب ودراسة برنامج الحكومة بعناية، بينما لدى الحكومة فرصة فريدة لتقديم برنامج قائم على إنجازات العشر سنوات الماضية وتوصيات الحوار الوطني، بهدف تحقيق حياة كريمة لكل المصريين.