«السياحة» تعقد ورشتين تدريبيتين للفنادق حول سبل الدعم بالمعارض الدولية

قال محمد أحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بهيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ الهيئة تعتزم بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية، عقد ورشتي عمل، الأولى بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو، والثانية يوم 18 يوليو بمدينة الغردقة.

أنظمة دعم تقدمها المعارض السياحية الدولية

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ الهدف من هاتين الورشتين هو الاستفادة من أنظمة الدعم التي يجري تقديمها في المعارض السياحية الدولية.

30 فندقا تشارك في الورشتين

وأوضح أنّ أعداد الفنادق المسموح لها بحضور كل ورشة لا يتعدى الـ30 فندقًا، مطالبًا الغرفة بموافاة هيئة تنشيط السياحة بأسماء الفنادق الراغبة في المشاركة في هاتين الورشتين بأسرع وقت ممكن.

ومن جهتها، عممت غرفة المنشآت الفندقية منشورًا على جميع فنادق الجمهورية، أكدت خلاله ضرورة إرسال الفنادق الراغبة في هاتين الورشتين، موافقاتها عبر البريد الإلكتروني الذي حددته الغرفة.