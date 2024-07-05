«المنشآت الفندقية» تروج للسياحة المصرية في اليابان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد المشاركة في المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan المزمع انعقاده بالعاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر 2024.

أهم المعارض السياحية في اليابان

وقالت هيئة تنشيط السياحة خلال الخطاب الذي أرسلته إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan، يعد من أهم المعارض المتخصصة التي تقام سنويًا في اليابان، حيث يشارك به العديد من دول العالم للترويج للمقاصد السياحية المختلفة، كما يحظى بتغطية إعلامية كبيرة.

قيمة المشاركة في المعرض

ومن جهتها قالت غرفة المنشآت الفندقية، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، إن قيمة مشاركة الفندق بالجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan، تبلغ 2750 يورو، تسدد بشيك بإسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وأضافت أنه في حال رغبة أي فندق في المشاركة بالمعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan، سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الثلاثاء 16 يوليو 2024، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد راغبي الاشتراك، علماً بأن الحجز سيكون بأولوية السداد.