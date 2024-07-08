«حماة الوطن»: برنامج الحكومة يحمل آمال وتطلعات المصريين

تابع حزب حماة الوطن، بيان برنامج الحكومة الجديدة، الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والذي جرت إحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وإعداد تقرر بشأنه.

وأكد الحزب، أن بيان الحكومة بشأن البرنامج الجديد جاء كاشفا لجميع التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن أنه يحمل العديد من التعهدات الحكومية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، واستكمال مسيرة التنمية، فضلا عن الحفاظ على أمن مصر القومي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يدرس حماة الوطن من خلال لجانه النوعية المختلفة، برنامج الحكومة لتقديم التوصيات اللازمة، والتي سيتم عرضها من خلال ممثلي الحزب في اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة البرنامج في مجلس النواب، وذلك بهدف تحقيق جميع المستهدفات لما فيه صالح مصر والمصريين.