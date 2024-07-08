حزب الغد يؤيد برنامج الحكومة.. ويطالب بتقديم تقرير دوري بالإنجازات للرأي العام

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، تأييد الحزب لبرنامج الحكومة الجديدة والذي جاء استجابة لتكليفات الرئيس السيسي وفي مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم ودفع المشاركة السياسية وتنميتها ومكافحة التطرف والإرهاب وتنمية الوعي الوطني.

جذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص

وأضاف موسى في بيان له أن من ضمن التكليفات تنمية الخطاب الديني المعتدل وترسيخ المواطنة ودعم السلام المجتمعي، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتوفير مظلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، بالإضافة إلى علاج التضخم وتطوير الأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

ضرورة تقديم تقرير دوري على فترات

وناشد رئيس حزب الغد، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة بضرورة تقديم تقرير دوري على فترات لمجلس النواب بما تم إنجازه حتى يتثنى لممثلي الشعب والرأي العام الوقوف على حجم ما جرى وما يجرى.

كما طالب رئيس الحكومة بضرورة التواصل مع الأحزاب السياسية التي كانت شريكة في الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترشحه لفترة الرئاسة الحالية على المستويين المركزي والمحلي وإعطاء التوجيهات لقيادات الإدارة المحلية بالتعاون مع قيادات الأحزاب المحلية للمساهمة في حل مشكلات المواطنين في المحافظات.

دعم جهود السلطة التنفيذية

وطالب رئيس الغد أعضاء مجلس النواب بالقيام بأدوارهم التشريعية والرقابية المنوطة به دعما للجهود التي تجرى من قبل السلطة التنفيذية فالتكامل والتناغم والتعاون بين السلطتين مطلوب للغاية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.