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محافظ القاهرة: صرف تعويضات لسكان شارع حسين كامل في ألماظة قبل بدء تطويره

كتب:

وائل فايز
04:50 م | الإثنين 08 يوليو 2024
جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه جرى صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين قبل بدء أعمال التطوير الخاصة بشارع حسين كامل سليم في منطقة ألماظة بالقاهرة.

أعمال تطوير محور طريق حسين كامل

وأشار محافظ القاهرة خلال جولة أجراها في المنطقة الشرقية شملت تفقد أعمال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمحور طريق حسين كامل سليم بألماظة، إلى أنه محور حيوي يربط بين شارع الثورة الذي يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.