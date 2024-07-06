محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني بين المواطنين يوميا

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم بالنسبة له هو رضا المواطنين عن الخدمات، والنتائج على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال أول جولة يقوم بها محافظ القاهرة بعد حركة المحافظين الأخيرة قام بها في أحياء المنطقة الجنوبية، دار السلام، والبساتين، والمعادي، وشارعي أحمد زكي والفيوم لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع.

رفع الإشغالات ومنع الانتظار

وأكد محافظ القاهرة على رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، والاهتمام بكفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه ، والاهتمام بزيادة المساحات الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطي لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

شارك في الجولة أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح دار مناسبات السلام

وافتتح محافظ القاهرة دار مناسبات دار السلام التي أقيمت لخدمة أبناء المنطقة بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.