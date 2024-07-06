محافظ القاهرة: نسعى لوضع قرية الفخار على خريطة المزارات السياحية

تفقد الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإقامة 40 معرضًا وبازارا لعرض منتجات قرية الفواخير بمصر القديمة، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لوضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية.

صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقرية التي تضم 152 فاخورة مقامة على مساحة 13 فدانا خاصة وأن صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم، وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعارض الجاري إقامتها على السور الخارجي للقرية مصممة على طراز الفواخير، وجرى استطلاع رأي العاملين في القرية بشأن المواصفات المطلوب توافرها ومساحة كل معرض ليتناسب مع احتياجاتهم قبل بدء التنفيذ.

ورافق المحافظ في جولته، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق، واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وماجد فوزي مدير قرية الفواخير، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استكمال توصيل جميع المرافق بقرية الفواخير

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير التي جرت بقرية الفواخير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلي لباقي الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، كما جرى رفع كفاءة المباني وتركيب لاند سكيب زراعي إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالي، بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها، كما جرى إنشاء مدرسة لتعليم صناعة الفخار للحفاظ على استمرار المهنة.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بقرية الفواخير عددا من فناني صناعة الفخار أو كما يطلق عليهم «جواهرجية الطين» الذين تميزوا في صناعة الفخار حتى أصبحت القرية قِبلة عشاق فن الفخار.