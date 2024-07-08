ضبط 7 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في الغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية، بحفر وتنقيب أحد الأشخاص عن الآثار داخل منزله الكائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 7 أشخاص حال حفرهم وتنقيبهم عن الآثار داخل منزل مستأجر لأحدهم، وتبين وجود حفرة بقطر مترين وعمق 15 مترًا والأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثارن وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.