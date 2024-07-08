رئيس حزب الحركة الوطنية يشيد بعرض برنامج الحكومة أمام النواب: «مبشر بالخير»

قال رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إنَّ كلمة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أمام مجلس النواب كشفت عن خطة عمل مبشرة للفترة المقبلة، مشيدًا بوضوح ملامح خطة الحكومة في التغلب على التحديات والأزمات الراهنة.

بناء الإنسان المصري

وأوضح «علي»، أنَّ الحكومة تلعب دورًا حيويًا في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، إذ تركز على تطوير الجوانب المختلفة التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أنَّ الحكومة تعتبر التعليم أحد أهم ركائز بناء الإنسان، لذا يجب أن تستثمر في تحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للشباب لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.

الحركة الوطنية المصرية

وأكّد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أنَّ تعزيز رفاهية المواطنين يتطلب توفير خدمات صحية عالية الجودة، ويمكن للحكومة تحسين المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة، وتوفير الأدوية والعلاجات بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أنَّ التنمية الاقتصادية تعد من أهم العوامل التي تساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، إذ يمكن للحكومة تشجيع الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تحسين بيئة الأعمال.