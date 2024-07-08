عضو بـ«النواب»: برنامج الحكومة حدد 5 أولويات أساسية لخدمة المواطن

قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة الجديدة الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ألقى الضوء على كل المحاور ووضع حزمة من المحددات أولوية، تمثلت في الحفاظ على محددات الأمن القومي، وبناء الإنسان، وتوطين الصناعة، والنهوض بالزراعة، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.

استكمال بناء الإنسان

وأكد الديب، أن البيان يستهدف استكمال بناء الإنسان المصري والارتقاء بكل خدماته، وما أعلنه رئيس الحكومة خلال برنامجه طموح ويُلبي تطلعات الشعب المصري ويقف على التحديات الحقيقية للدولة، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مٌستوى معيشة المواطن، من خلال عرض جميع المشاكل التي تواجه الدولة والوصول لحلول مناسبة لها بشكل واضح وصريح.

الحكومة الجديدة

وأشار إبراهيم الديب، إلى أن الحكومة الجديدة عليها العمل بقوة للحفاظ على مُحددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم، ومُواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستكمال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيه الدعم لمستحقيه

وشدد الديب، على ضرورة تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري لكي يشعر المواطن بحياة كريمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد.