توزيع 28 ألف كيلو لحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية بكفر الشيخ في 6 أشهر

استعرض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تقريرا شاملا عن إنجازات مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفر الشيخ خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، موضحاً أنّ هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تسليم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر

وقال «شعبان» في بيان: إنّ الجمعية سلمت على مدار النصف الأول من العام الحالي قروضا حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر؛ منها عدد 341 مشروعاً تنموياً لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلاً عن توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 28 ألف كيلو لحوم مجمدة، وتوزيع لحوم عدد 30 عجل بلدي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع محافظة كفر الشيخ وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأضاف «شعبان»، أنّه جرى تنظيم عدد 10 معارض مجانية لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، بجانب تنظيم عدد 16 معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً، حيث جرى اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، في إطار تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم.

إجراء عدد 25 عملية قلب للمرضى غير القادرين

وأشار إلى أنّه فيما يخص المجال الطبي، فقد أجريت 25 عملية قلب للمرضى غير القادرين على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وتنوعت ما بين عملية جراحية وقسطرة علاجية مجاناً تماماً لمرضى القلب غير القادرين، بالإضافة إلى تنظيم عدد 24 قافلة علاجية بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعى، وتضمنت القوافل الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، وعمل الإشاعات والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة.

وأشار «شعبان»، إلى أنّه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وتقديم الدعم بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الأعمار، لافتاً إلى أنّ الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ إنشائها وذلك من خلال تكريم المتطوعين وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تثني على حجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان

من جانبها، أثنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على حجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء محافظة كفر الشيخ وبخاصةً في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية خلال النصف الأول من عام 2024 للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.