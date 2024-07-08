رئيس «طاقة النواب»: الرئيس السيسي وجه بحل مشكلة انقطاع الكهرباء

قال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنّه لا يُنكر دور الوزراء السابقين في حل بعض الأزمات، مُوضحًا: «لجنتي رقابية وتشريعية لـ3 وزارات، الكهرباء، البترول، والبيئة».

السيسي وجه الوزراء الجدد بحل مٌشكلة انقطاع الكهرباء

أضاف «السويدي»، في لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «من المعروف أن وزارتي الكهرباء والبترول أساس الدولة في كل شيء، مثل الطاقة والبترول والغاز، والرئيس السيسي وجه الوزراء الجدد بحل مٌشكلة انقطاع الكهرباء بدعم من الغاز أو أي طريقة أخرى».

من حق المواطن علينا التعايش في أجواء مستقرة

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: «نحن كنواب الشعب، نطالب بهذا الأمر، فمن حق المواطن علينا التعايش في أجواء مستقرة من الكهرباء إذ تعتبر من أسس الحياة متوقعا أن الفترة المقبلة ستكون الأهداف فيها مُحددة، وسيتغير فيها الحال، ولا أنكر دور المهندس طارق الملا، والمهندس محمد شاكر، حيث عملا بمنتهى الجدية ووقعا الكثير من الاتفاقيات».