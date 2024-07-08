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وزير التموين يُصدر قراراً وزارياً بتحديد اختصاصات نائبه

كتب:

وفاء الصعيدي
05:04 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الدكتور شريف فاروق نائب وزير التموين

الدكتور شريف فاروق نائب وزير التموين

‎أصدَر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بتحديد اختصاصات، وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

مهام نائب وزير التموين

ونص القرار الوزاري، على أن يتولى نائب وزير التموين مهام الاشراف على تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لتطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها.

كما شمل قرار وزير التموين، تكليف نائب الوزير بمهام متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.

وتضمنت المهام أيضًا تكليفه بالإشراف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإشراف على إعداد وتطبيق موازنة البرامج والأداء، والإشراف على منظومة الشكاوى الحكومية بالوزارة وجهاتها التابعة والمديريات.

حصر كافة أصول الوزارة

كما تضمن القرار الوزاري، مجال الاستغلال الأمثل لكل الأصول التابعة للوزارة وجهاتها التابعة، وسيتمّ حصر جميع الأصول وسندات الملكية تمهيداً لوضع خطط وبرامج التطوير الهيكلي لها مع ضمان الاستغلال الأمثل لها.

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صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.