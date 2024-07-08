أهالي كفر الشيخ بعد إطلاق اسم أحمد رفعت على مركز شباب: «بكينا فرحًا»

رحب أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بقرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، على مركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، مسقط رأسه، تخليداً لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

ترحيب بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان

وثمّن العديد من أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا عن قرار إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، على مركز شباب إبشان، مشيدين بذلك في منشورات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«بكيت فرحاً بعد قرار إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت على مركز شباب إبشان، لأنه حقيقي يستحق، وعشان نكون كلنا مرتاحين، وكفاية إنّه شرفنا وبلده قدرته»، كلمات قالها محمود مسعد، أحد أهالي قرية إبشان، لـ«الوطن».

أحد أهالي قرية إبشان: قرار سريع ومحترم

انتظر العديد من أهالي قرية إبشان هذا القرار الذي جاء بعد 72 ساعة من رحيل اللاعب أحمد رفعت وفقاً لما ذكره هاني علي، أحد أهالي القرية: «حقيقي قرار سريع ومحترم وكنا كلنا في انتظاره، وواثقين إنّه هيتم لأنّه أبسط تكريم وأقل تقدير للاعب أحمد رفعت إنّه يُطلق اسمه على مركز شباب إبشان اللي اتربى فيه، وخرج منه، وشرفنا كلنا».

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ قرار إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، على مركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، يأتي تقديراً من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للاعب الراحل كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.

وكيل وزارة الشباب والرياضة: إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه سيجري إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إبشان مُشهر بشكل دائم عام 1976 على مساحة 12 فدانا و18 قيراطاً، ويضم ملعب نجيل صناعي قانوني، وآخر خماسي، ومبنى إداري.

وكان الآلاف من أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ والعديد من نجوم كرة القدم قد شيعوا جنازة أحمد رفعت، جناح فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، عن عُمر ناهز الـ31 عاماً، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها في شهر مارس الماضي، وسقوطه الذي فاجأ الجميع، بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.