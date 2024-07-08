أهداف التحالف الوطني.. أبرزها تنظيم مشروعات خدمية وتنموية

يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع.

أهداف التحالف الوطني

وأوضحت المادة 3 من قانون التحالف الوطني رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنّ التحالف يعمل من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة، بينما كشف المادة 4 من القانون أبرز أهداف التحالف، والتي جاءت كما يلي.

- تنظيم المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

- عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.