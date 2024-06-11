من هو أول من دوّن الأحاديث النبوية؟.. اشتهر بقوة ذاكرته

أجاب الأزهر الشريف على تساؤل من هو أول من دوّن الأحاديث النبوية، إذ يحفظ المسلمون الأحاديث الشريفة الصحيحة ويتداولها ويستشهدون بها في غالبية مواقفهم الحياتية، باعتبارها دستور لحياة المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، إلا أن البعض قد لا يعلم من هو أول من دون الأحاديث النبوية، وهو ما يوضحه الأزهر تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

أول من دون الأحاديث النبوية

وقال الأزهر الشريف، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» إن محمد الزهري، يعد هو أول من دوَّن الحديث الشريف بتكليف من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وخرّج له الأئمة الستة.

معلومات عن الإمام الزهري

وأوضح الأزهر الشريف في منشوره، بعض المعلومات عن محمد الزهري أول من دون الحديث الشريف، وجاءت كالتالي:

- اسمه أبو بكر المدني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري.

میلاده: ولد بالمدينة عام 50 هجريا، وقيل : 51 هجريا.

علمه: تعلم الأنساب على يد عبد الله بن ثعلبة، ثم لازم سعيد بن المسيب، ثم تفقه وأخذ الحديث أيضًا على يد فقهاء المدينة.

صفاته: اشتهر الإمام الزهري بقوة ذاكرته وسعة حفظه، وجمعه بين علوم القرآن والسنة وأنساب العرب وفاته توفي ما بين عامي 133 هجريا و134 هجريا.