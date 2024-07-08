عضو لجنة مناقشة بيان الحكومة: البرنامج تضمن حلولا واقعية قابلة للتنفيذ

أشاد محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة، ببيان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب ووصفها بالمُحكمة والدقيقة.

محاور رئيسية

وقال محمد أبو هميلة عضو اللجنة المشكلة لبرنامج الحكومة خلال 3 سنوات في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ برنامج الحكومة تضمن 4 محاور رئيسية كل محور تضمن عناوين عديدة، مشيرًا إلى أنَّ بيان رئيس الوزراء اليوم تضمن حلولًا لكل المشاكل في جميع المجالات في التعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا والاتصالات والأمن القومي وكل المجالات البيان كان شامل وحلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

اللجنة البرلمانية

وتابع أبو هميلة: «نتمنى أن تلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج»، موضحًا أنَّ اللجنة البرلمانية مشكلة من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان ومستقلين تضم كل الأطياف و42 عضوًا من الأغلبية والمعارضة وسيكون هناك عمقًا وجدية في دراسة مناقشة برنامج الحكومة.

واستكمل: «سبق لي المشاركة في مناقشة البرنامج السابق في عام 2018»، مؤكّدا أنَّه في نهاية المناقشات تعد اللجنة تقريرًا توصي فيه بمنح الحكومة الثقة من عدمه، متابعًا «نطالب بتقرير متابعة حكومي دوري كل 3 أشهر حول تنفيذ محاور البرنامج المقدم من الحكومة».