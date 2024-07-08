القيادات التنفيذية بكفر الشيخ تكرم اللواء جمال نور الدين المحافظ السابق

حرص العديد من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، على تكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم السابق، تقديرًا لإسهاماته وجهوده المبذولة خلال فترة توليه المسؤولية.

تكريم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ السابق

وقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ السابق، وكتاب الله الكريم «المصحف الشريف»؛ هدية تذكارية، كما قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، درع الجامعة إلى اللواء جمال نور الدين، فيما قدم المستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، درع محكمة كفر الشيخ الابتدائية إلى محافظ كفر الشيخ السابق؛ وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفر الشيخ.

طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات

الجدير بالذكر، أنّ اللواء جمال نور الدين، شغل منصب محافظ كفر الشيخ في الفترة من 27 نوفمبر لعام 2019 وحتى الثالث من يوليو الجاري، وشهدت المحافظة في عهده طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، شملت التعليم، والصحة، والطرق، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات.