المطرب أحمد فريد ينتهي من تسجيل أغنية عابر سبيل

انتهى المطرب أحمد فريد من تسجيل أغنية «عابر سبيل» التي يتعاون فيها مع شركة sms للإنتاج الفني معتز عرموش وجيمي، والمقرر طرحها قريبا على موقع الفيديوهات يوتيوب.

التقاط صورة تذكارية من كواليس تسجيل الأغنية

وحرص «فريد» على التقاط صورة تذكارية من كواليس تسجيل الأغنية مع صناعها داخل الاستديو بحضور المنتج معتز عرموش.

أغنية عابر سبيل من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن فريد قدم عدة أعمال غنائية ناجحة منها بأمارة مين ونفس النهايات وعامل عظمة وغيرها من الأغاني الأخرى.