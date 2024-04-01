أول تعليق من ابنة فريد شوقي على منح لقب وحش الشاشة لـ أحمد العوضي

نجاح كبير حققه الفنان أحمد العوضي بمسلسله الرمضاني حق عرب، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي 2024، ويقدم من خلاله البطولة المطلقة لأول مرة، بتيمة البطل الشعبي في شخصية عرب السويركي.

وأعرب «العوضي»، في تصريحات صحفية سابقة، عن سعادته بمنحه لقب وحش الشاشة، خلفًا للفنان الراحل فريد شوقي، خاصة أنه يقوم بدور البطل الشعبي في أعماله ممتزجًا بالأكشن والضرب، داخل الحارة الشعبية.

ابنة فريد شوقي تعلق على تشبيه أحمد العوضي بوالدها

وفي أول تعليق من عائلة وحش الشاشة، قالت عبير فريد شوقي عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»: «كان فريد شوقي صاحب لقب وحش الشاشة، ملك الترسو، الملك، الفريد».

واحتل الفنان أحمد العوضي ترند مؤشر محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ انطلاق عرض مسلسل حق عرب، الذي يسيطر عليه التشويق والإثارة والمفاجآت اللامتناهية.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.