بنسبة نجاح 100%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الثانوية الفنية للتمريض

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، نتيجة نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث بشهادة الثانوية الفنية للتمريض «دبلومات التمريض» نظام الثلاث سنوات بنسبة نجاح 100%.

أعداد طلاب دبلومات التمريض ومدارسهم

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن عدد طلاب مدارس التمريض الذين أدوا امتحان شهادة إتمام الثانوية الفنية للتمريض بمطروح هذا العام 240 طالبا، جرى امتحانهم من خلال 15 لجنة، منهم 89 طالبة بمدرسة مرسى مطروح الثانوية بنات، و37 طالبا بمدرسة مرسى مطروح الثانوية للتمريض بنين، و58 طالبة بمدرسة الحمام الثانويه للتمريض بنات، و28 طالبا بمدرسة الحمام الثانوية للتمريض بنين، و28 طالبا بمدرسة سيوة الثانوية للتمريض بنين.

العشرة الأوائل

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان، أن الفتيات تفوقن وحصلن على المراكز العشرة الأولى على مستوى المدارس الثانوية الفنية للتمريض.

وجاء ترتيب العشرة طالبات الأوائل بعد اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض الصف الثالث كالتالي:

- الأولى الطالبة نور الهدى محمد عبد العاطي السيد بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات

- الثانية الطالبة حبيبة محمد عبد المحسن محمد بمدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات

- الثالثة الطالبة ريتاج أحمد وحيد خالد بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات

- الرابعة الطالبة زينب محمد حسين محمد بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات

- الخامسة الطالبة سمر توفيق أحمد عبد الحميد بمدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات

- السادسة الطالبة ملك أحمد سامي أحمد بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات

- السابعة الطالبة شهد محمد شوقي إسماعيل بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات

- الثامنة الطالبة ندى وليد عوض محروس بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات

- التاسعة الطالبة هاجر هاني عاطف عبد اللاه بمدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات

- وجاء في المركز العاشر الطالبة منى ياسر غريب مغربي بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات.